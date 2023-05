Ai Gigli due giorni dedicate alla prevenzione medica con visite e test gratuiti

CAMPI BISENZIO – La prevenzione è una tappa indispensabile per migliorare la vita di ciascuno ed evitare alcune patologie. Il Centro Commerciale I Gigli ospita una due giorni dedicata proprio alla prevenzione con visite mediche gratuite e consigli sanitari per mantenersi in buona salute. Un’occasione per offrire ai visitatori del Centro Commerciale test e consigli medici […]

CAMPI BISENZIO – La prevenzione è una tappa indispensabile per migliorare la vita di ciascuno ed evitare alcune patologie. Il Centro Commerciale I Gigli ospita una due giorni dedicata proprio alla prevenzione con visite mediche gratuite e consigli sanitari per mantenersi in buona salute. Un’occasione per offrire ai visitatori del Centro Commerciale test e consigli medici gratuiti promuovendo la prevenzione come elemento necessario per il benessere della persona. Sabato 20 e domenica 21 maggio nella Piazza esterna di Corte Tonda, sarà allestita una vera e propria struttura sanitaria dove professionisti medici saranno a disposizione per una consulenza medica e l’effettuazione di alcuni test sanitari. Dalle 10 alle 20 si potrà richiedere i diversi servizi: consulenza dietistica, esame baropodometrico e valutazione appoggio plantare, check-up visivo, consulenza psicologica, valutazione della densitometria ossea.

Le due giornate sono promosse da Empoli Club 41 e Farmapiana, e hanno una rilevanza a livello regionale, alla “due giorni” saranno presenti inoltre Croce Rossa Italiana, Salmoiraghi e Viganò, Farmacia Il Palagio, Acustica Umbra, Fratellanza Popolare San Donnino, Misericordia di Campi Bisenzio, Pubblica Assistenza Campi Bisenzio e FIMMG Regione Toscana. “Il Centro Commerciale I Gigli ospita volentieri le attività sanitarie e sociali perchè da sempre tra le nostre missioni c’è l’attenzione al benessere dei visitatori del Centro Commerciale e la consapevolezza dell’importanza della prevenzione medica nella vita di ognuno. – dichiara il direttore dei Gigli Antonino D’Agostino – Vogliamo offrire uno spazio per la prevenzione sanitaria per sensibilizzare i nostri clienti, avvicinandoli al tema anche in un luogo diverso dal solito e quindi contribuire a migliorare la vita di ognuno”.

“Anche quest’anno ringraziamo la direzione dei Gigli per aver creduto insieme a noi all’importanza della prevenzione. – aggiunge Milo Giubbolini, presidente Club 41 n°42 Empoli – La prevenzione è quella parte della medicina che si occupa di intercettare le malattie prima che siano evidenti e possano creare un danno alla persona. Perciò è importante controllare aspetti diversi, oltre agli screening oncologici, come la mammografia o la ricerca del sangue occulto nelle feci. Ad esempio, tenere sotto controllo la pressione arteriosa, oppure verificare con costanza e attenzione i valori del metabolismo. Proprio per questo il Club 41 n°42 Empoli organizza con regolarità eventi di prevenzione in piazza, per offrire controlli gratuiti alla popolazione. Mettere a disposizione professionisti che danno una valutazione iniziale su aspetti diversi, dall’alimentazione alla vista passando per la densità ossea e un consulto psicologico, riteniamo sia una opportunità importante per i cittadini”.