Ai Gigli festa di San Valentino per tutti, anche per i single

CAMPI BISENZIO – Romanticismo per tutti con “Gigli in love”, anche per i single. Domani, 14 febbraio, festa dedicata agli innamorati, al centro commerciale, dalle 15 alle 19, i visitatori potranno trovare un set fotografico a tema San Valentino, una postazione vintage dove sarà possibile sedersi e scattarsi una foto. Le immagini saranno stampate sul momento e ci sarà la possibilità di condividerle in tempo reale sui social network o per mail.

Anche chi è single potrà scattarsi una foto in compagnia dei “fidanzati in affitto”: due modelli, un uomo e una donna, identificabili grazie a un palloncino gigante a forma di cuore, sfileranno per il centro commerciale e saranno a disposizione delle persone per scattare “un selfie” insieme a loro.