Ai Gigli ha aperto Pull&Bear

CAMPI BISENZIO – Pull&Bear, il brand di moda giovane del Gruppo Inditex, ha inaugurato a I Gigli il primo punto vendita in Italia con la nuova immagine del brand. Il flagship store ha una superficie di vendita di oltre 500 metri quadrati e sviluppa un nuovo concept, proponendo un negozio innovativo e digitalizzato, che raggiunge un nuovo livello in termini di versatilità. Tutti gli elementi decorativi e di arredo si distinguono per la loro funzionalità. Inoltre, la comunicazione in store si realizza in formato digitale tramite schermi multiposizione con strisce di illuminazione in policarbonato. Con il nuovo concept, Pull&Bear introduce il sistema di pagamento automatico come parte del processo di digitalizzazione del punto vendita.

L’estetica depurata e alleggerita e la nuova disposizione dei capi di abbigliamento, con un’innovativa struttura regolabile, offrono un campo visivo più ampio. Gli interni del punto vendita accostano superfici bianche e metallizzate. Il flagship store, che presenterà le novità delle collezioni uomo e donna, riflette lo spirito giovane, rilassato e dinamico di Pull&Bear attraverso uno spazio concepito per un’esperienza di acquisto all’insegna di innovazione, funzionalità e versatilità. Con l’apertura di Firenze, Pull&Bear raggiunge 53 punti vendita sul mercato italiano, distribuiti su tutto il territorio.