Ai Gigli il mondo Marvel nella Escape Room: dieci giorni per “salvare il mondo”

CAMPI BISENZIO – Dieci giorni per salvare il mondo: è il tempo che avranno a disposizione Spider Man e Iron Man. Da soli però non ce la potranno fare e avranno bisogno dell’aiuto dei visitatori del Centro Commerciale I Gigli. Dal 20 al 30 gennaio al primo piano di Corte Lunga arriveranno due diverse Escape Room “Marvel Mission” in esclusiva in Toscana: chi vorrà potrà entrare nel mondo Marvel e accettare la sfida con i supereroi. L’Escape Room “Marvel Mission” del Centro Commerciale I Gigli sarà un’esperienza emozionante in cui i partecipanti dovranno riuscire a risolvere una serie di enigmi, utilizzando elementi e indizi a loro disposizione, entro il limite di tempo stabilito.

Nella stanza di Spider-Man, la missione sarà quella di trovare un oggetto molto importante che Peter Parker ha lasciato nella sua camera. Poco dopo essere uscito per un lavoro al quotidiano Daily Bugle, ha chiesto aiuto per trovare un oggetto ma la chiamata si è interrotta prima che potesse dire il codice che apre la valigetta dove conserva questo oggetto. I partecipanti avranno solo 10 minuti per risolvere la situazione e aiutarlo. Invece, nella Escape Room di Iron Man, bisognerà aiutare Iron Man a combattere contro l’invasione Kree sulla terra. Il loro obiettivo è la sede dello S.H.I.E.L.D. e gli invasori sono riusciti a circondare l’area e disattivare tutte le difese utilizzando le tecnologie più avanzate. I partecipanti, nei panni di agenti dello S.H.I.E.L.D, dovranno riattivare il campo di forza in soli dieci minuti utilizzando la vecchia tecnologia conservata nel seminterrato del quartier generale di New York. Rivolto a persone di età compresa tra i 5 e i 99 anni, l’evento è gratuito. Gli orari sono: dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 20, sabato e domenica dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 21.

“Da sempre crediamo – dice Sergio Ravanelli, ad Madhouse Italia – che realizzare eventi con importanti brand internazionali sia la strada per potersi distinguere in un mercato che, negli ultimi anni, è sempre più alla ricerca di progetti che possano realmente fare la differenza e dare un prodotto di grande qualità ai propri clienti”. “Il Centro Commerciale I Gigli – spiega Stefano De Robertis, Head of Marketing di Eurocommercial – si è sempre distinto negli anni per aver introdotto novità e anteprime nei centri commerciali, specie di brand di rilievo internazionale”. “L’evento è unico nel suo genere perché legato al mondo Marvel, – dice Antonino D’Agostino, direttore de I Gigli – è un avvenimento prestigioso per la presenza del grande marchio ed è un’occasione per coinvolgere ancora una volta di nostri visitatori. Sarà, per chi vorrà, un’esperienza unica e divertente, rivolta a tutte le età e una piacevole opportunità di svago durante gli acquisti”.