Ai nastri di partenza la stagione sportiva dell’Accademia Karate Shotokan

SESTO FIORENTINO – L’Accademia Karate Shotokan inizia la stagione sportiva nel migliore dei modi, non solo inaugurando i tatami di allenamento, ma anche con i primi successi nei test match di settembre. L’immancabile ritiro prepartenza anche quest’anno si è svolto al fresco di Vallombrosa dove i preagonisti e gli esordienti hanno iniziato a riprendere confidenza con la parte di preparazione atletica, respirando aria buona e divertendosi in compagnia. Quindi è stato il turno dei CSIT World Sports Games 2023 che si sono svolti a Cesenatico, una competizione internazionale dove le atlete Lucia Metti e Ilaria Paoletti hanno rappresentato l’Italia. Ottime prove di inizio stagione con l’oro di Lucia nel kumite e l’argento di Ilaria nel kata. Mentre i più piccoli erano nei boschi di Vallombrosa, gli agonisti avanzati si sono allenati allo stage Jesolo Camp. Quindici atleti dell’AKS si sono uniti per costruire le solide fondamenta di una nuova e promettente ripartenza: attraverso la disciplina, la dedizione e il duro lavoro, hanno forgiato un cammino di crescita e successo che promette di brillare nel futuro del karate.

Pochi giorni dopo alcuni atleti dell’Accademia Karate Shotokan sono stati convocati a partecipare a un Seminario nazionale. E ben di loro hanno rappresentato la società nelle diverse discipline e classi di appartenenza, sia kata che kumite. Insieme ad altri 650 atleti da tutta Italia, hanno avuto modo di riprendere la tecnica e la tattica insegnate proprio dai maestri della Nazionale italiana di Karate Coni-Fijlkam. Tornando a Sesto Fiorentino, irrinunciabile la presenza della AKS alla “Notte bianca dello sport” con un’emozionante esibizione in piena notte. E per finire il corso di aggiornamento tecnici Karate per il mantenimento della qualifica, a cura del Coni-Fijlkam che ha proposto lezioni teoriche e pratiche per garantire sempre un’alta qualità di insegnamento nei dojo di karate. L’Accademia Karate Shotokan è presente sul territorio della Piana Fiorentina con quattro sedi (Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Settimello e Brozzi), con corsi di avviamento allo sport, karate agonistico e amatoriale, difesa personale. L’Accademia Karate Shotokan è una società sportiva affiliata alla FIJLKAM, l’unica Federazione Italiana riconosciuta dal Coni per l’insegnamento e la promozione del Karate. Per maggiori informazioni contattare Leonardo Marchi al 3356817050 o via e-mail a leonardo@aks.it