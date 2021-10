AIA Firenze, via al corso per arbitri. Matteini: “Ragazzi, venite a provare il mondo del calcio da un’altra prospettiva”

FIRENZE – “Prende il via il nuovo corso arbitri, un’occasione unica per le ragazze e per i ragazzi per poter crescere, maturare e trovare nuovi stimoli nel mondo del calcio, senza contare che offre la possibilità di entrare a vedere le partite in tutti gli stadi d’Italia. Il corso è aperto a tutti e ci […]

FIRENZE – “Prende il via il nuovo corso arbitri, un’occasione unica per le ragazze e per i ragazzi per poter crescere, maturare e trovare nuovi stimoli nel mondo del calcio, senza contare che offre la possibilità di entrare a vedere le partite in tutti gli stadi d’Italia. Il corso è aperto a tutti e ci aspettiamo tante iscrizioni. Nel mondo del pallone post Covid la figura dell’arbitro dimostra di essere fondamentale: senza non si gioca”: a parlare così è Fabrizio Matteini, presidente della sezione AIA di Firenze.

“Prende il via il nuovo corso arbitri presso la sezione di Firenze. Ogni anno è un’emozione: vedere facce nuove, nuove storie, nuovi ragazzi che si uniscono e decidono di far parte della nostra Associazione. Quest’anno l’emozione è ancora più grande. È, infatti, il primo corso dopo la tragedia Covid, dopo che si sono fermati i campionati e siamo stati costretti a stare lontani dal terreno di gioco. Speriamo che tanti nuovi ragazzi vogliano provare a vivere il mondo del calcio da un’altra angolazione, comunque fondamentale: senza l’arbitro, infatti, non si può giocare”, continua il presidente.

“Fare l’arbitro non solo è un’esperienza formativa, che aiuta a crescere e maturare più velocemente la ragazza o il ragazzo che decide di intraprendere questa attività, ma concede diversi vantaggi, come ad esempio la possibilità di offrire l’ingresso in tutti gli stadi d’Italia. Per potersi iscrivere è facilissimo: basta collegarsi al sito #DiventArbitro (www.aia-figc.it/diventarbitro), contattarci tramite i nostri social, Facebook e Instagram, o scrivere una mail (diventarbitro@aia-figc.it). Il corso è completamente gratuito, ci si può iscrivere a partire dai 14 anni di età ed è possibile il doppio tesseramento Figc (calciatore e arbitro) fino ai 17 anni di età. Il materiale didattico e parte del materiale tecnico sarà fornito dalla sezione e dal nostro sponsor tecnico. Le iscrizioni sono possibili fino a fine ottobre”, conclude Matteini.