Aiccre, dalla Federazione Regionale Toscana un contributo a sostegno delle attività per il popolo Saharawi

CAMPI BISENZIO – Un importante sostegno ai progetti di solidarietà nei campi profughi del popolo Saharawi nel deserto algerino arriva da Aiccre Toscana. La Federazione Regionale Toscana dell’Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa ha infatti deliberato un contributo di 5.000 euro su due annualità per le attività che saranno svolte nei campi profughi Saharawi in Algeria dall’Associazione CittàVisibili Aps di Campi Bisenzio che opera in collaborazione con la Rappresentanza del Fronte Polisario in Italia e la Rete Saharawi, in progetti di solidarietà per alleviare he fanno più notizia, ci sono rivendicazioni come quella del popolo Saharawi sul territorio del Sahara Occidentale che hanno altrettanto bisogno di essere messe in luce dalla comunità internazionale e che se non risolte con l’applicazione del diritto internazionale e con il rispetto dei diritti umani continueranno a creare ingiustizie e gravi sofferenze alla popolazione che vive da cinquant’anni rifugiata nel deserto dell’Hammada uno dei posti più inospitali della Terra. “Ringrazio – dice Nadia Conti – Aiccre Federazione Toscana e in particolare il presidente Antonio Mazzeo e la segretaria Ilaria Bugetti perché continua a essere vicina al popolo e alla causa Saharawi”. Con il contributo concesso potranno ricevere maggiore impulso i progetti a sostegno delle famiglie per l’educazione dei bambini, prenderà avvio il progetto Sos odontoiatria, saranno forniti aiuti per i danni provocati dal recente evento estremo dell’alluvione nel deserto che ha colpito anche le abitazioni e le strutture dei campi Saharawi. Il prossimo viaggio di CittàVisibili è previsto per il 25 febbraio 2025 e, insieme alla Rete Saharawi, il 15 febbraio 2025. Due possibili date per partecipare a una missione umanitaria ed entrare in contatto con un popolo che non rinuncia alla sua dignità, alla sua libertà e alla speranza.