CAMPI BISENZIO – Aifa sospende in tutta Italia l’uso del vaccino AstraZeneca, precisando che si tratta di una misura precauzionale in attesa dei pronunciamenti da parte dell’Ema. Nel frattempo, il vaccino AstraZeneca è stato sospeso anche in Francia e Germania. “La decisione della sospensione delle somministrazioni del vaccino Astrazeneca, – come riporta l’Ansa – per ragioni esclusivamente precauzionali, da parte di Aifa è stata assunta dopo un colloquio tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e il ministro della salute Roberto Speranza. Durante la giornata Speranza ha avuto colloqui con i ministri della salute di Germania, Francia e Spagna”, spiegano fonti del Ministero della Salute. “Le scelte compiute e condivise oggi dai principali Paesi europei su Astrazeneca sono state assunte esclusivamente in via precauzionale in attesa della prossima decisiva riunione di Ema. Abbiamo fiducia che già nelle prossime ore l’agenzia europea possa chiarire definitivamente la questione”, ha affermato Speranza.