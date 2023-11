“Aiutaci a ricominciare ad aiutare”: la Pubblica Assistenza di Campi lancia una raccolta fondi

CAMPI BISENZIO – “L’alluvione del 2 novembre ha colpito duramente la nostra città. Acqua e fango hanno danneggiato gravemente la nostra sede, i mezzi e gli strumenti che utilizziamo per i servizi alla comunità. Il nostro desiderio di ripartire con i servizi alla cittadinanza è forte, ma per ripartire abbiamo bisogno anche del vostro contributo: […]

CAMPI BISENZIO – “L’alluvione del 2 novembre ha colpito duramente la nostra città. Acqua e fango hanno danneggiato gravemente la nostra sede, i mezzi e gli strumenti che utilizziamo per i servizi alla comunità. Il nostro desiderio di ripartire con i servizi alla cittadinanza è forte, ma per ripartire abbiamo bisogno anche del vostro contributo: per questo abbiamo aperto una raccolta fondi”: a lanciare l’appello è la Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio e, nell’immagine che pubblichiamo, trovate tutti i riferimenti per dare una mano all’associazione, che nei gironi scorsi ha avuto come “angeli del fango” anche un gruppo di studenti del liceo Galileo di Firenze.

In soccorso della Pubblica arriva anche banda Albereta, che proprio presso la sede di via Orly organizza alcuni dei propri eventi di solidarietà. E lo fa in modo concreto: “Al di fuori della raccolta fondi on line che abbiamo aperto per sostenere Campi, non un solo euro è stato toccato, – scrivono sulla loro pagina Facebook – abbiamo deciso di sostenere la Pubblica Assistenza di Campi, duramente colpita dall’alluvione del 2 novembre. La Pubblica, infatti, ci ospita in occasione dei nostri eventi, la Pubblica insomma ci permette di esistere per questo le siamo vicini e, nel nostro piccolo, abbiamo deciso di devolvere loro 1.200 euro affinché possano contribuire a ripartire”.