Aiutaci ad Aiutare. La solidarietà non si è fermata per l’Epifania

SESTO FIORENTINO – La solidarietà non si è mai fermata. Neppure ieri 31 dicembre, San Silvestro per molte famiglie occasione per festeggiare la fine dell’anno. I volontari della Racchetta hanno continuato le consegne di pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà per permettere a tutti di trascorrere l’ultimo dell’anno in serenità. La consegna dei pacchi alimentari, […]