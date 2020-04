“Aiutaci ad aiutare”: Racchetta e Cai insieme per la raccolta alimentare per chi ha bisogno

SESTO FIORENTINO – Simoltiplicano le opportunità per raccogliere e distribuire generi alimentari per le persone che si trovano in difficoltà, spesso che hanno perso il lavoro, oppure si trovano senza una casa dove restare in questo periodo di emergenza sanitaria. Ecco che l’associazione La Racchetta Anticendio Boschivo e Protezione civile in collaborazione con il Cai Club Alpino Italiano, ha avviato tra i sestesi una raccolta di generi alimentari non deperibili destinati ad associazioni del territorio che provvedono ad aiutare quei cittadini che si trovano in un momento di grave difficoltà economica. “Aiutaci ad aiutare” è questo l’invito che rivolgono gli organizzatori a chi può aiutare. Il progetto intende affiancare le iniziative, pubbliche e private, già messe in atto all’interno del comune. A partire da domani, venerdì 10 aprile, i prodotti alimentari potranno essere ritirati a domicilio da parte dei volontari delle due Associazioni. Per concordare le modalità e avere altre informazioni: cell. 3371091786 – [email protected]