“Aiutataci ad aiutare”: si chiude

SESTO FIORENTINO – E’ stata accanto a chi aveva bisogno durante tutto il lockdown, l’iniziativa “Aiutaci ad Aiutare” curata dalle associazioni La Racchetta e Club Alpino Italiano e ora è arrivata a conclusione. “Aiutaci ad Aiutare era stata organizzata come sostegno alle famiglie in difficoltà nel territorio sestese. “Durante il periodo di lockdown – spiegano i volontari delle due associazioni coinvolte – abbiamo fornito gratuitamente a 10 nuclei familiari beni alimentari, prodotti per la casa e per l’igiene personale. Tutto questo è stato possibile grazie al sostegno di alcuni generosi cittadini che ci teniamo a ringraziare: Vanna, Luciana, Mauro, Mariella, Leonardo, Pasqualina, Tiziana, Cristina, Francesco, Martina e i ragazzi del Fantacalcio. Il nostro progetto si è concluso ma non abbiamo abbandonato coloro che ancora hanno bisogno di un supporto: abbiamo infatti fornito indicazioni sui recapiti istituzionali e le Associazioni dove rivolgersi per il proseguimento dell’assistenza. Un bocca al lupo a tutti noi per il ritorno alla serenità!”