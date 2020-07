“Aiutiamo ad aiutare”: con le “dirette” dell’Aran si dà una mano al mondo del volontariato

CAMPI BISENZIO – Aiutiamoli a realizzare un sogno. I ragazzi dell’Aran, insieme ai volontari di Banda Albereta, sono a un passo da quota 10.000 euro, cifra sostanziosa che servirà per dare una mano a chi aiuta noi: Misericordia, Pubblica Assistenza, Anpas e tutti quelli che lavorano intorno al 118. Una cifra considerevole, visto che in pratica è il frutto di una cena e delle dirette “Made in Aran” che ci hanno tenuto compagnia durante il lockdown. Da Ricky Le Roy, passando per tutte le migliori tribute band per arrivare a Francesco Flachi: tutti hanno dato una mano per aiutare ad aiutare. Domani, giovedì 16 luglio, il “Gianka” ha deciso di regalare per il 24° compleanno dell’Aran una maglietta, come ogni anno, e ci sarà anche un’altra sorpresa. In cambio, anche se non obbligatorio, sarebbe un bel gesto quello di una piccola donazione. Per chi non potesse essere presente, l’Iban è IT39X0307502200CC8500839925 con causale “aiutiamo ad aiutare”.