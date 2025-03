“Aiutiamo il Parsifal”, aperta una raccolta fondi per la sala di registrazione di via della Tonietta

SESTO FIORENTINO – Un appello e una raccolta fondi online per aiutare il Parsifal, la sala prove di via della Tonietta devastata dal passaggio dell’acqua del Rimaggio. Da Piero Pelù alla Bandabardò, da Irene Grandi a Max Gazzè, solo per fare alcuni nomi, al Parsifal ci sono passati per registrare molti musicisti. Sabato i componenti […]

SESTO FIORENTINO – Un appello e una raccolta fondi online per aiutare il Parsifal, la sala prove di via della Tonietta devastata dal passaggio dell’acqua del Rimaggio. Da Piero Pelù alla Bandabardò, da Irene Grandi a Max Gazzè, solo per fare alcuni nomi, al Parsifal ci sono passati per registrare molti musicisti. Sabato i componenti della Bandabardò sono tornati al Parsifal ma questa volta hanno lascito gli strumenti musicali e imbracciato pale e ramazze per aiutare a ripulire quello spazio che esiste da oltre 30 anni.

“Abbiamo liberato dal fango la maggior parte del pianoterra, una sala non è agibile e abbiamo perso tutto perchè c’era un metro e mezzo d’acqua e tutti gli strumenti e gli attrezzi per la registrazione galleggiavano. – è il drammatico racconto di Diletta del Parsifal – Al momento c’era Carlo proprietario del Parsifal, la porta è stata sfondata dalla furia dell’acqua e per fortuna è riuscito a salvarsi salendo al piano di sopra. Dobbiamo ringraziare tutte le persone che sono venute ad aiutarci sia di Sesto che da fuori. E’ stato aperto un crowfounding e ringraziamo gli artisti che ci sponsorizzano la raccolta fondi, ne abbiamo bisogno. I ragazzi della Bandabardò sono venuti proprio a togliere il fango, ma è ancora presto per sapere quando riapriremo, dobbiamo capire quali sono i danni”.