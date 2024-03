“Aiutiamo Luna”: gli amici di Alessio Rapezzi aprono una sottoscrizione per la figlia

CAMPI BISENZIO – Negli occhi e nei cuori di familiari e amici è ancora vivo il ricordo dell’ultimo saluto, giovedì scorso al campo del San Lorenzo ad Alessio Rapezzi. Un triste pomeriggio in cui gli amici più stretti, ma anche la comunità campigiana, si sono stretti alla sua famiglia in un lungo abbraccio. Quegli amici che glielo hanno promesso e urlato a gran voce: “Non ti dimenticheremo mai”. E, in effetti, non hanno perso tempo, dimostrando in modo concreto l’affetto che li lega al “Rapa” e a sua figlia Luna. Diciannove anni e un futuro tutto da costruire. Per questo motivo hanno deciso di aprire una sottoscrizione “In ricordo di Alessio Rapezzi. Per dare sostegno alla figlia Luna”. Con un Iban intestato a lei personalmente (IT44H0623021401000041391779) e la causale ‘Donazione’. Un modo semplice e sincero per dimostrare che Alessio è e sarà sempre con loro e al tempo stesso dare una mano in modo concreto a Luna.