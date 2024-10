“Aiutiamo Luna negli studi”: dai familiari e dagli amici di Alessio Rapezzi un appello per la figlia del “Rapa”

CAMPI BISENZIO – I familiari e gli amici di Alessio Rapezzi non mollano di un centimetro e non passa giorno che non facciano qualcosa per mantenere viva la memoria del “Rapa”. In attesa di capire se nelle prossime settimane sarà organizzato qualcosa in ambito sportivo, tutti coloro che ad Alessio hanno voluto bene vogliono rilanciare […]

CAMPI BISENZIO – I familiari e gli amici di Alessio Rapezzi non mollano di un centimetro e non passa giorno che non facciano qualcosa per mantenere viva la memoria del “Rapa”. In attesa di capire se nelle prossime settimane sarà organizzato qualcosa in ambito sportivo, tutti coloro che ad Alessio hanno voluto bene vogliono rilanciare un appello importante. Appello che era partito nei giorni successivi alla sua morte e al quale potrà rispondere chiunque voglia dare una mano a sostenere i costi per l’università della figlia, Luna, appello che volentieri rilanciamo, forti anche del legame che da sempre ci legava ad Alessio. “La famiglia sta facendo il massimo – dicono – ma i costi sono davvero tanti”.

P.F.N.