Aks, all’Open di Maribor il karate “parla” sestese: tutti i risultati

SESTO FIORENTINO – Grande successo per la squadra dell’Accademia Karate Shotokan nella trasferta slovena a Maribor. Nove atleti gialloneri hanno dato il massimo rappresentando il club sestese all’Open di Karate di Maribor riportando dei risultati davvero importanti. Ilaria Paoletti ha conquistato l’oro nel Kata Seniores dimostrando tutta la sua esperienza, mentre Leonardo Ulqinaku ha dominato nel kumite +75kg Seniores portando a casa un’altra medaglia d’oro per il proprio club. Leonardo ha esordito con un bronzo nella categoria Juniores, un po’ stretto per la prestazione dell’atleta sestese, poi riscattato con l’oro nella categoria superiore. Riccardo Fioravanti ha mostrato una straordinaria abilità nel Kata Cadetti, ottenendo un meritato argento. Nella stessa specialità, si è classificato al quinto posto nella categoria Juniores, dimostrando grande impegno. Matteo Melani ha aggiunto un altro argento nella competizione del Kata Juniores. Marco De Meo ha dimostrato il suo valore portando a casa un bronzo nel Kata Cadetti, la categoria superiore alla sua. Mentre la giovane promessa Gloria Anziano ha conquistato un bronzo nel Kata -44kg Esordienti. Nonostante la concorrenza proveniente da sei diverse nazioni e la partecipazione di ben 600 atleti, i ragazzi dell’AKS hanno dimostrato il loro talento e la loro dedizione. “Un caloroso applauso – spiegano dalla società sestese – va a Tommaso Acquaioli, Fadel Ndir e Lucrezia Seri, che purtroppo sono stati sfortunati e si sono classificati al quinto posto, ma il loro impegno e la loro passione sono un grande motivo di orgoglio”. All’angolo, gli straordinari coach AKS Virginia Castellucci e Cosimo Margheri: sono sempre stati presenti per gli atleti, con dedizione e passione, guidandoli lungo il cammino del successo: anche loro di recente hanno seguito il corso per operatore BLSD, per il rinnovo o il rilascio della qualifica. L’Accademia Karate Shotokan è presente sul territorio della Piana Fiorentina con quattro sedi (Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Settimello e Brozzi), con corsi di avviamento allo sport, karate agonistico e amatoriale, difesa personale, è una società sportiva affiliata alla Fijlkam, l’unica Federazione Italiana riconosciuta dal Coni per l’insegnamento e la promozione del Karate. Per maggiori informazioni telefonare a Leonardo Marchi al numero 3356817050 o via e-mail all’indirizzo leonardo@aks.it