Aks Sesto: anno nuovo, vittorie… Nuove

SESTO FIORENTINO – Con il nuovo anno non si fermano i successi in casa Aks, questa volta con la trasferta a Venturina per il Trofeo Val di Cornia organizzato dal Comitato Regionale Toscano Settore Karate Fijlkam. Sui 3 tatami di gara si sono affrontati più di 500 atleti di karate da Toscana e Liguria, dai giovanissimi preagonisti fino ai Seniores di Kata e Kumite. Ottima la risposta dell’Accademia Karate Shotokan che ha presentato 26 atleti e ha ottenuto 15 medaglie per le categorie agoniste: 9 ori, 2 argenti, 4 bronzi ai quali si aggiungono 2 quinti posti, un settimo posto ed un undicesimo posto. Grazie ai match vinti, per un totale di 141 punti, l’Aks si è classificata seconda nel medagliere finale, staccata di un solo punto dalla capolista Accademia Karate Arezzo. Degni di nota i 3 ori ottenuti da 3 veterani AKS che non calcavano i tatami di gara da diversi anni: Lorenzo Tapinassi, Sofia Minardi e Cosimo Margheri hanno vinto tutti gli incontri ottenendo un totale di 20 punti a segno e zero punti subiti. “Una grande soddisfazione”: sono state le prime parole del presidente e maestro Leonardo Marchi, che ha aggiunto: “Sono veramente orgoglioso di questa squadra che cresce nei numeri e nei successi. Ho visto un gruppo coeso nonostante la varietà di età ed esperienze. Gli atleti più grandi che aiutavano quelli più piccoli alle prime esperienze di gara, compagni di allenamento che si sono supportati nelle fasi di riscaldamento e di gara. Non sono scene comuni e vederle rende sempre pieni di orgoglio. È stato un bel banco di prova per gli impegni futuri”. Infatti, consultando il calendario federale Fijlkam, la stagione sarà ricca di eventi. Dopo le fasi regionali di qualificazioni ai Campionati Italiani, sarà il turno dell’Open di Toscana, manifestazione internazionale da 1400 partecipanti organizzata dalla sestese Aks e in programma a metà febbraio.