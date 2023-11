AKS Sesto, una lezione gratuita di autodifesa… al femminile

SESTO FIORENTINO – L’Accademia Karate Shotokan prosegue il suo impegno nella diffusione delle buone pratiche di autodifesa, in modo particolare rivolte a un pubblico femminile. Così, in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, oggi, venerdì 24 novembre si terrà una lezione di autodifesa al femminile “Donna (in)difesa”. L’appuntamento è alla […]

SESTO FIORENTINO – L’Accademia Karate Shotokan prosegue il suo impegno nella diffusione delle buone pratiche di autodifesa, in modo particolare rivolte a un pubblico femminile. Così, in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, oggi, venerdì 24 novembre si terrà una lezione di autodifesa al femminile “Donna (in)difesa”. L’appuntamento è alla palestra Olimpia (via Gramsci 715, zona Campo di Atletica di Quinto Basso), dalle 19 alle 21, insieme agli Istruttori di difesa personale Niccolò Zanella e Matteo Vurro. “Usando tattiche di difesa preventiva e tecniche di autodifesa – spiegano dalla società sestese – verranno affrontati i principali scenari di pericolo nei quali si può essere coinvolte. Violenza domestica, disturbo in luogo pubblico, stalking o mobbing sul posto di lavoro i principali temi della lezione di autodifesa. L’incontro sarà totalmente gratuito e sarà aperto a tutte le persone che vorranno informarsi e provare nel concreto come mettere in pratica le più efficaci tecniche di difesa personale”. Per ulteriori informazioni contattare Leonardo Marchi al numero 335 6817050 o via e-mail all’indirizzo leonardo@aks.it.