Al Bar Rosanna un cinque al Superenalotto da oltre 40.000 euro

SIGNA – La fortuna gli audaci. Ma se insieme all’audacia ci aggiungi anche la professionalità, il gioco è fatto. Lo dimostra la nuova vincita ottenuta al Bar Rosanna, in via Roma a Signa, locale non nuovo a risultati del genere. Nel bar-ricevitoria di Massimo Pancani, infatti, sabato scorso è stato registrato un 5 al Superenalotto che ha fruttato oltre 40.000 euro. Per la precisione 41.067 euro. Tutto questo grazie a un sistema “studiato” dallo stesso Massimo, suddiviso in 18 quote da 5 euro ciascuna. Ai fortunati possessori del tagliando vincente andranno quindi all’incirca 2.200 euro. Ma con la consapevolezza che questo è un locale dove la dea bendata non solo bussa spesso alla porta. Ma entra anche dentro con convinzione.