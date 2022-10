Al Centro Berti e alla Soffitta la mostra di Muller

SESTO FIORENTINO – Apre il 16 ottobre al Centro Berti la mostra Alto Basso dedicata alle opere di Alfredo Muller. Dopo l’anteprima al Rifugio del Gualdo, la rassegna dedicata ad Alfredo Müller e al trionfo della grafica parigina fin-de-siècle prosegue Centro Berti e alla Soffitta. L’inaugurazione domenica 16 ottobre alle 10 e alle 11 alla Soffitta Spazio della Arti. In esposizione circa 100 opere eseguite a Parigi dal 1895 e 1906. Questa importante mostra monografica a cura di Emanuele Bardazzi ed Hélène Koehl.

Il Centro Espositivo Antonio Berti accoglierà le opere di Müller incentrate sul tema del paesaggio – in gran parte realizzate durante la sua permanenza ad Osny – eseguite ad acquaforte in nero e a colori o litografate prevalentemente tra il 1902 e il 1903. A La Soffitta Spazio delle Arti sono invece esposte le opere realizzate da Müller durante gli anni di Montmartre raccolte in sei sezioni tematiche: Sguardo sul palco, Musica, Letture, Scene infantili, Scene femminili, Visioni simboliste. Particolarmente iconografica da essere stata scelta come copertina del catalogo e come immagine pilota dell’intera mostra, è infine la Place Blanche con sullo sfondo il Moulin Rouge, nella quale si riconoscono Suzanne Desprès e Marthe Mellot di ritorno dal Théâtre Antoine dove recitavano abitualmente. L’incisione è esposta in due versioni, una tiratura particolare della lastra completa con entrambe le attrici e una rarissima prova della lastra ridotta con la sola Desprès, più notturna e di formato longitudinale simile ai kakemono giapponesi.