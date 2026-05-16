Al Centro Berti mostra dedicata al bicentenario Collodiano

SESTO FIORENTINO – In occasione del bicentenario collodiano da lunedì 18 a domenica 24 maggio al Centro Espositivo Antonio Berti di via Bernini la Pro Loco ha organizzato una esposizione dedicata a Carlo Lorenzini, autore de Le avventure di Pinocchio. Lunedì 18 maggio al Centro Berti alle ore 17 si terrà l’inaugurazione degli elaborati realizzati dagli alunni delle scuole della città che hanno partecipato ai progetti proposti dalla Pro loco di Sesto Fiorentino e di alcune opere presentate dagli artisti del gruppo Pittori Autonomi che hanno collaborato per l’evento grafico/pittorico. Sempre al Centro Berti sono esposti tutti gli elaborati realizzati dagli studenti, della sede locale del Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino, che hanno partecipato al concorso indetto per realizzare il manifesto celebrativo del Bicenenario Collodiano. La premiazione dei lavori presentati si terrà sabato 23 maggio. Nell’occasione sono esposte le foto relative all’allestimento delle vetrine dei negozi che hanno partecipato al Concorso “ Omaggio a Pinocchio” inserito negli eventi del Carnevale.