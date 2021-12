Al Centro MeMe un corso gratuito per disoccupati della Piana Fiorentina

CAMPI BISENZIO – In questo periodo è sempre più difficile trovare lavoro ed è sempre più importante tenersi aggiornati con la formazione, che consente l’apprendimento di competenze distintive per l’apertura di nuove opportunità lavorative nei settori di maggior richiesta. Uno di questi settori è quello dell’assistenza alla persona in ambito sanitario e socio-sanitario, all’interno del […]

CAMPI BISENZIO – In questo periodo è sempre più difficile trovare lavoro ed è sempre più importante tenersi aggiornati con la formazione, che consente l’apprendimento di competenze distintive per l’apertura di nuove opportunità lavorative nei settori di maggior richiesta. Uno di questi settori è quello dell’assistenza alla persona in ambito sanitario e socio-sanitario, all’interno del quale nasce questa proposta formativa innovativa, che mancava nel nostro territorio: il Corso di qualifica professionale “Addetto all’assistenza di base (ADB)”, riconosciuto dalla Regione Toscana con D.D. n.14018 dell’11/09/2018.

Il corso è partito oggi, giovedì 16 dicembre a Campi, grazie all’accordo tra Centro MeMe Srls – Formazione&Professione, Provider ECM n.7050 e il Consorzio ASTIR – Agenzia formativa accreditata della Regione Toscana. Il Centro MeMe ha messo a disposizione i docenti (psicologi), il tutor (logopedista) e le aule della Sede – INFANZIA, in Via Milano, 28. I docenti di ASTIR e di Centro MeMe tratteranno molte materie, tra le quali psicologia, igiene della persona, legislazione, metodologia del lavoro sociale, dietetica e sicurezza.

Il corso coinvolge circa 15 partecipanti, dura 7 mesi ed è composto da 900 ore, di cui 500 ore di formazione teorica in aula, con docenti qualificati, e 400 ore di stage presso le strutture del territorio. Per l’accesso al corso è necessario aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado (nel caso di candidati stranieri traduzione giurata del titolo di Astir.

studio) e avere almeno 18 anni di età. Gli allievi di nazionalità straniera devono inoltre avere una buona conoscenza della lingua italiana per poter seguire al meglio le lezioni, superando un test di livello A2 (QCER) che gli verrà somministrato come condizione di accesso al corso.

I disoccupati iscritti ai Centri impiego (Cpi) della Piana Fiorentina (Campi Bisenzio, Signa, Sesto Fiorentino, Calenzano), Scandicci, Lastra a Signa, Firenze e Prato partecipano gratuitamente al corso con i voucher just-in-time della Regione Toscana.

L’Amministratrice Unica di Centro MeMe, Cipriana Mengozzi psicologa del lavoro e psicoterapeuta, dichiara: “Abbiamo proposto al Consorzio ASTIR questa iniziativa, e ASTIR ha subito colto il nostro invito, perché stiamo vivendo un momento di disagio sociale molto importante e prolungato, causato dal covid-19 che ha contratto l’offerta lavorativa mettendo in difficoltà tante famiglie del nostro territorio. In particolare a subire questa condizione sono giovani e donne, che attraverso questa opportunità formativa possono qualificarsi per entrare o rientrare nel mondo del lavoro”.

La Direttrice dell’Agenzia Formativa ASTIR, Michela Buongiovanni, ci tiene a sottolineare che “ASTIR ha colto con entusiasmo la proposta del Centro MeMe e ha messo a disposizione la propria esperienza decennale nel campo della formazione e qualificazione professionale per avviare questo nuovo percorso sul territorio della Piana fiorentina, con l’obiettivo di favorire l’occupabilità e migliorare le condizioni sociali e lavorative delle fasce sociali più deboli”.

Si può partecipare anche versando la quota corso di € 1500,00 che su richiesta è rateizzabile. Ci sono ancora alcuni posti e l’iscrizione è possibile fino al 7 gennaio 2022.

Chi fosse interessato può contattare direttamente Consorzio ASTIR ai seguenti numeri telefonici o all’indirizzo e-mail: 0574/4471200 (interno 2 Agenzia formativa) – 3931831376 formazione@astir.it.