Al Centro Pecci la proiezione del pluripremiato docufilm “I mille cancelli di Filippo”

PRATO – Mercoledì 5 giugno, alle 21.15 nella sala cinema del Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci verrà proiettato il docufilm di Adamo Antonacci “I mille cancelli di Filippo”. Il documentario si concentra sulla creatività, le dinamiche familiari e le prospettive di Filippo, ragazzo autistico di 25 anni che dipinge porte e cancelli. Viene mostrata la quotidianità di una famiglia che affronta diverse problematiche nella faticosa ricerca di un equilibrio e le modalità di interazione necessarie per comunicare con un pensiero autistico. Il film ha ottenuto ben 60 premi in tutto il mondo, tra questi il premio Sicily Art Cinema, il riconoscimento al Lens Fame International Film Festival in India, ha ricevuto due menzioni speciali: la menzione d’onore all’International Cilento Film Festival e al Festival mensile internazionale del cinema d’arte di Atene. Oltre ad aver raggiunto quattro volte la finale in rassegne internazionali. L’evento è patrocinato dal Comune di Prato, il Centro Pecci e l’Azienda Usl Toscana Centro, in collaborazione con i Comuni di Firenze e di Bagno a Ripoli, Regione Toscana, Toscana Film Commission, direzione generale Cinema e Audiovisivo, fondazione sistema Toscana, Alatis, Q4 Isolotto Legnaia, Hopplà, Sensi Contemporanei e Agenzia per la Coesione Territoriale. L’ingresso è gratuito.