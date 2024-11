Al Cescot Prato via a “StArT attiva il tuo talento”: corso di promozione del territorio e accoglienza turistica

PRATO – E’ in partenza al Cescot Prato “StArT attiva il tuo talento”, corso di promozione del territorio e accoglienza turistica. Il progetto è rivolto a persone giovani (18–34 anni) disoccupate o inattive residenti sul territorio regionale per accrescere/adeguare le loro conoscenze e capacità, in materia di promozione del territorio e accoglienza turistica nell’ambito dei Comuni […]

PRATO – E’ in partenza al Cescot Prato “StArT attiva il tuo talento”, corso di promozione del territorio e accoglienza turistica. Il progetto è rivolto a persone giovani (18–34 anni) disoccupate o inattive residenti sul territorio regionale per accrescere/adeguare le loro conoscenze e capacità, in materia di promozione del territorio e accoglienza turistica nell’ambito dei Comuni Medicei, dove si svolgeranno parte delle attività del progetto stesso. Soggetto capofila è Cescot Prato srl, in partenariato con Comune di Carmignano, Istituto Superiore Datini Prato, Arci provinciale Prato e le aziende Webtitude di Laura Politi, Azienda Agricola Puro Carmignano di Daniela Daniele e Azienda Agricola Pieve dei Medici di Edoardo Pratesi. Il progetto prevede sei percorsi totali (ciascuno per 12 partecipanti con le caratteristiche sopra indicate) fra i quali sono compresi: corsi di formazione in aula, attività formative non formali prettamente di tipo laboratoriale e attività di tutoring. Lo svolgimento è previsto per il periodo che va da dicembre 2024 a ottobre 2025 e i corsi sono interamente gratuiti in quanto finanziati dalla Regione Toscana con risorse a valere sul PR FSE+ Toscana 2021-2027 e inseriti nell’ambito di Giovanisì.

“L’avvio del corso “StArt attiva il tuo talento”– dice Ascanio Marradi, direttore di Confesercenti Prato – è di fondamentale importanza per lo sviluppo di Prato e dei comuni della Provincia. La formazione di nuove professionalità in promozione del territorio ed accoglienza turistica non solo risponde a una domanda crescente di figure altamente specializzate nel settore, ma contribuisce anche a valorizzare le risorse locali, migliorando la qualità dei servizi offerti ai visitatori”. “Il corso – aggiunge Antonella Leporini, direttrice di Cescot Prato – offre una preparazione completa e multidisciplinare, che spazia dalle competenze tecniche alla conoscenza del territorio, passando per le strategie di marketing digitale e la comunicazione efficace. Scegliere questo corso, che partirà il 6 dicembre significa investire sul proprio futuro professionale, entrando a far parte di un settore in costante evoluzione e con grandi prospettive di crescita. Il corso offre l’opportunità di diventare protagonisti di una rivoluzione in atto, contribuendo a rendere il turismo un’esperienza sempre più coinvolgente, sostenibile e memorabile”.

“Sviluppare nuove professionalità in campo turistico è fondamentale per un territorio come il nostro dove il turismo è un settore strategico – afferma Dario Di Giacomo, assessore al turismo del Comune di Carmignano – la formazione dei ragazzi sarà incentrata sulla valorizzazione delle eccellenze del nostro territorio e ciò costituisce un volano ulteriore di conoscenza a livello turistico dell’area medicea”. “L’Istituto Datini ha sostenuto volentieri questo progetto perché questo percorso formativo può costituire un passaggio naturale dal mondo delle scuola al mondo del lavoro e dell’imprenditoria aprendo nuove opportunità per i giovani in un settore di forte crescita e interesse”, spiega Francesca Zannoni, dirigente scolastico dell’Istituto superiore Datini. “Il coinvolgimento di Arci Prato nel progetto consentirà agli allievi di utilizzarne gli spazi all’interno dell’area medicea per poter lavorare direttamente sul territorio in modo da essere maggiormente radicati e conoscerne le peculiarità”, conclude Ilaria Testa presidente provinciale di Arci Prato.