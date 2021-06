Al cinema all’aperto: apre l’arena estiva del Grotta

SESTO FIORENTINO – Voglia di cinema e stare all’aria aperta. A coniugare questi due desideri c’è l’arena estiva del Cinema Grotta che domani, sabato 13 giugno apre i battenti. Tra i film in programmazione le ultime novità uscite che purtroppo a causa della pandemia, non sono molte, ma di qualità come: Nomadland, Minari, Un altro […]

E anche film per ragazzi e per le famiglie come: Black widow, Peter rabbit2, Spirit 2, Jungle cruise L’arena estiva resterà aperta oltre che in giugno anche in luglio e agosto.