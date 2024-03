Al Cinema Grotta si conclude con “La bicicletta e il badile” la rassegna del CAI

SESTO FIORENTINO – Al cinema Grotta si conclude la rassegna del cinema di montagna del CAI con il film “La bicicletta e il badile”, martedì 5 marzo alle 21. Nel luglio 1952 Hermann Buhl, che sarà conosciuto in seguito come un grandissimo alpinista (tra le altre salite, celebri la prima al Nanga Parbat e al […]

SESTO FIORENTINO – Al cinema Grotta si conclude la rassegna del cinema di montagna del CAI con il film “La bicicletta e il badile”, martedì 5 marzo alle 21.

Nel luglio 1952 Hermann Buhl, che sarà conosciuto in seguito come un grandissimo alpinista (tra le altre salite, celebri la prima al Nanga Parbat e al Broad Peak), lascia Innsbruck in bicicletta, risale la valle dell’Inn, dopo 150 chilometri arriva alla base della parete nord-est del Pizzo Badile, la sale in solitaria attraverso la via Cassin, scende, riprende la bicicletta e torna verso casa, per essere al lavoro il lunedì mattina.

Nell’estate del 2021, Maurizio Panseri e Marco Cardullo ripercorrono l’itinerario ciclistico e alpinistico di Hermann Buhl: per lui la bicicletta era una necessità e il mezzo che aveva a disposizione per compiere l’impresa; per loro sarà il mezzo per ripensare lo sport in modo sostenibile.

La rassegna, che nelle prime due proiezioni ha visto la presenza di oltre 150 spettatori, ha avuto il patrocinio dei Comuni di Calenzano e di Sesto Fiorentino, nonché il contributo di BCC-Banco fiorentino.