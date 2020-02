Al circolo si alza il sipario: il 14 febbraio torna il teatro a Tripetetolo

LASTRA A SIGNA – Ricomincia venerdì 14 febbraio l’ormai consueto appuntamento con la rassegna teatrale del circolo Arci Le Due Strade Tripetetolo, in via Livornese a Lastra a Signa. Fino al 3 aprile tante compagnie si alterneranno sul palco ogni venerdì per regalare agli spettatori una serata di divertimento: si comincia con la Compagnia “Via Magazzini” che porterà in scena “Cercasi marito pensionato” di Giovanni Allotta (per la regia di Rolando Benvenuti). A seguire, la settimana successiva, “I Curandai” che si misureranno con una commedia di Carlo Goldoni, “La famiglia dell’antiquario”. In questo caso la responsabilità della regia è affidata a Osanda Miani. Per la terza settimana spazio a “I ritrovati del Boccherini” con “Clinica Veterinaria” di Luciano Batazzi per la regia di Saverio Gramegna. Marzo si apre – il 6 – con i “Delitti esemplari” de “I Fuori Luogo” di Max Aub, regia di Fausto Cellerini. Si prosegue il 13 marzo con la “Compagnia Errante Fiesolana” e “Succhiello Vampirello Modello” (di Ciolli, regia Massimo Ravoni). Marzo scorre via con “L’altro teatro” (Matrimonio in bianco… o nero?) e la compagnia Tnt (Tra il lusco e il brusco) per arrivare all’ultimo spettacolo della stagione, quello del 3 aprile: “Il giudizio Universale” della compagnia “Gli strani tipi”, di Marco Monelli. “Siamo felici – dice l’ideatrice della compagnia, Carla Calò – di avere, anche quest’anno l’opportunità di offrire ai soci del circolo Arci di Tripetetolo un’occasione di divertimento “culturale”: speriamo, anche quest’anno, di incontrare i gusti del pubblico e di portarli a conoscere compagnie nuove”.