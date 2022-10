CALENZANO – Torna domani 2 ottobre al Delta Florence la Borsa del Giocattolo di Calenzano. Sarà il primo appuntamento di carattere nazionale dopo le vacanze estive a risvegliare la voglia sia dei collezionisti sia degli espositori che “soffrono” di astinenza da giocattoli e soldatini per ritrovare quel pezzo che manca in collezione. Questa edizione “straordinaria” si terrà dalle 9 alle 16 con oltre 90 espositori provenienti da tutta Italia che proporranno esemplari di soldatini in pasta, piombo, plastica carta, alluminio oltre che ad auto in pressofusione e bambole in bisquit, Lenci, composizione, e relativi accessori con dimostrazioni, e consigli di restauri conservativi.

Non mancherà l’editoria con vecchi libri, cataloghi, per approfondire le cognizioni di questo appassionante hobby, oppure colori, pennelli, resine per il restauro di soldatini o altri balocchi malandati che non li avrebbero sottratti ad una fine indecorosa. Tante le auto, moto, camion in miniatura per ricercare le proprie vere auto appartenute o quelle dei padri dei collezionisti per poterle riavere in collezione sia pure 43, 24 o 18 volte più piccole da parcheggiare comodamente nei garage delle bacheche della propria collezione in casa. Per il giocattolo di latta mancherà solo l’imbarazzo della scelta fra aerei, auto che si muovono con un battito di mani o moto che si fermano e fanno fare evoluzioni al proprio pilota, oppure piccoli penny toys chiamati così perché nati per le calzette della Befana per il loro aspetto povero. Ci sarà anche una postazione del Subbuteo il gioco da calcio da tavolo nato negli anni 60 in Inghilterra e riproposto dalla Nuovo Falco di Cristian Cecconi con dimostrazioni e partite di calcio. Sarà la giornata anche per la presentazione del nuovo “quaderno” di Agostino Barlacchi della collana da mezza lira arrivata alla sua ottava uscita dal titolo “Birr…gioca…Prosit” con ricette, curiosità e illustrato da tanti giocattoli dal soggetto collezionistico birrario.

E non mancherà neanche l’ufficio consulenze con consigli sul restauro, conservazione, attribuzioni a varie marche di fabbriche ormai scomparse, si è deciso di ripetere questa esperienza anche per il restauro dei “ motori “ posti all’interno dei giocattoli sia a carica a molla sia elettrici per poter ridonare loro la “vita” e rivederli funzionare come un tempo. L’ingresso è a offerta libera.