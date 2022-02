Al Design Campus la presentazione del progetto di rigenerazione urbana del Pino

CALENZANO – Si terrà venerdì 18 febbraio, alle 16.30, al Design Campus l’incontro pubblico per presentare il progetto di rigenerazione urbana del Pino e quindi la realizzazione dei nuovi alloggi ERP, per i quali l’Amministrazione ha ottenuto un finanziamento di 10 milioni nell’ambito del PNRR. “L’incontro, già previsto per l’inizio dell’anno – ha detto il […]

“L’incontro, già previsto per l’inizio dell’anno – ha detto il sindaco Riccardo Prestini – è stato rimandato a causa dell’aggravarsi della pandemia. Ora, vista la fase calante della curva, che prevediamo ed auspichiamo ancor più prosegua nella prossima settimana, è possibile presentare alla cittadinanza il progetto di rigenerazione urbana riguardante il centro cittadino, nell’area compresa fra via Pertini, via della Conoscenza e viale del Pino”.

Il progetto prevede la ricostruzione dei 72 alloggi di Edilizia Residenziale Popolare e relative urbanizzazioni, cui seguirà la demolizione degli attuali due edifici inadeguati posti fra viale del Pino e via Pertini. L’incontro si terrà il giorno 18 febbraio, alcuni giorni dopo la presentazione dello stesso progetto alla Commissione Consiliare Assetto del Territorio. Nella prossima settimana seguiranno le istruzioni per accedere alla sala dove si svolgerà l’incontro pubblico nel rispetto delle norme vigente in materia di sicurezza.