Al Factory Store Ginori le selezioni uniche per San Valentino 2021

SESTO FIORENTINO – Una esclusica per la giornata degli innamorati San Valentino. Ginori 1735, eccellenza italiana del settore lusso e lifestyle, tra i principali marchi mondiali nella porcellana pura e nel design di altissima qualità, presenta, inel nuovo Factory Store di Sesto Fiorentino, una selezione unica di creazioni per San Valentino 2021, disponibile da oggi 1 febbraio per tutti gli appassionati della Manifattura.

Regali perfetti per celebrare la festa degli innamorati tra bellezza e glamour, le proposte Ginori 1735 comprendono: un box con due tazze da caffè di alcune delle collezioni della Manifattura, tra cui Galli magenta e Gigli oro, per un tête-à-tête con amore, e la confezione composta da due mug e due piattini per il pane della collezione Grande Galerie, per una mise en place speciale e per colazioni romantiche. In occasione della preview, inoltre, tutti gli appassionati Ginori 1735 potranno approfittare di un’opportunità speciale, disponibile solo presso il nuovo Factory Store di Sesto Fiorentino: la Winter Sale su una vasta gamma di creazioni, con promozioni dal 20% al 50%.