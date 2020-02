Al Festival di Sanremo torna la “sestese” Emma Marrone

SESTO FIORENTINO – Ci sarà anche Emma Marrone sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, per il Festival della canzone. Emma Marrone ha trascorso, classe 1984, ha trascorso l’infanzia a Sesto Fiorentino nel quartiere di Quinto Basso. Dopo alcuni anni di residenza a Sesto è poi tornata con la famiglia nella terra di origine, in Puglia. La cantante è tornata nel 2018 a Sesto Fiorentino dopo che aveva dichiarato di voler visitare la casa d’infanzia, in quell’occasione è stata ricevuta dal sindaco Lorenzo Falchi. Nella foto: la cantante con il sindaco Falchi nel 2018.

