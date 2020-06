Al lavoro a Le Gorette. L’associazione intercomunale anziani pensa al futuro

SESTO FIORENTINO – In attesa di conoscere da parte dell’Associazione comunale anziani quando potranno iniziare i lavori per migliorare, modernizzando la struttura de Le Gorette a Cecina (proprietà di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e Calenzano), 18 volontari sono partiti alla Casa vacanze per effetturare una serie di interventi di manutenzione. “Quest’anno – spiega il presidente […]

SESTO FIORENTINO – In attesa di conoscere da parte dell’Associazione comunale anziani quando potranno iniziare i lavori per migliorare, modernizzando la struttura de Le Gorette a Cecina (proprietà di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e Calenzano), 18 volontari sono partiti alla Casa vacanze per effetturare una serie di interventi di manutenzione. “Quest’anno – spiega il presidente dell’associazione intercomunale anziani Graziano Vangi – i soggiorni per Pasqua in primavera non sono stati organizzati a causa dell’emergenza sanitaria. L’ultimo appuntamto che abbiamo avuto a Le Gorette è stata la festa di Carnevale, poi è arrivato il blocco di tutte le attività e naturalmente anche noi ci siamo attenuti alle disposizioni”.

Ed è proprio l’emergenza sanitaria che ha bloccato anche le attività di aggregazione da sempre svolte dall’associazione intercomunale anziani e soprattutto i soggiorni estivi per le persone anziane.

“Dopo 38 anni i soggiorni non saranno proposti – spiega Vangi – la pandemia da Coronavirus ha bloccato tutto e quindi occorre maggiore cautela rispetto al passato. Useremo questo periodo per rendere piu funzionale l’immobile e appena ci sarà la possibilità avvieremo i lavori di modernizazione de Le Gorette. In questi giorni di giugno stiamo tagliando l’erba, abbiamo in programma la verniciatura degli infissi e degli arredi esterini, l’imbiancatura della struttura e la sanificazione dei locali e dei servizi”.

Non si fermano un attivo i volontari dell’associazione: stanno anche cercando una soluzione in accordo con le normative anticovid, per poter organizzare qualche giorno di soggiorni estivi, ma ancora non è stato deciso niente. Sono riprese anche le attività della sede di viale Ariosto aperta per informazioni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.