“Al lavoro per una Campi Bisenzio più riformista e proiettata verso il futuro”: Italia Viva/Azione si presenta ufficialmente

CAMPI BISENZIO – Italia Viva/Azione “si presenta” ufficialmente a Campi Bisenzio. E lo fa con l’inaugurazione di quella che sarà la sua sede in via Po, in programma domani, sabato 3 dicembre, alle 11.30. “Con l’incontro di domani – spiega Tommaso Cardini, coordinatore di Italia Viva a Campi Bisenzio (nella foto) – iniziamo un percorso che ha visto già, con le elezioni politiche di settembre, un ottimo punto di partenza: l’8% dei voti ottenuto a Campi Bisenzio dalla federazione Italia Viva/Azione. Adesso, però, ci aspetta un duro ma bellissimo lavoro in vista delle prossime amministrative che si terranno nella primavera del 2023. Vogliamo offrire a tutti i nostri concittadini un progetto di città riformista e proiettato verso il futuro. Nuove infrastrutture, ciclo dei rifiuti, tramvia, migliori collegamenti con gli altri Comuni della Piana e con Firenze ottimizzando il trasporto pubblico locale, sicurezza e decoro declinati con serietà e non in accezione populista e sovranista, attenzione alla famiglia e all’educazione. Queste e tante altre sono le tematiche che caratterizzeranno la nostra battaglia e che svilupperemo nei prossimi mesi con incontri tematici, confrontandoci con tutte le realtà cittadine”.