Al Manzoni “Le opere complete di Shakespeare” e “Tutti i libri del mondo o quasi” in 90 minuti

CALENZANO – Torna a grande richiesta al Teatro Manzoni dal 3 al 6 gennaio “Le opere complete di Shakespeare in 90 minuti e tutti i libri del mondo, o quasi in 90 minuiti”. Andrioli, Checcacci e Degl’Innocenti, dopo 15 repliche interamente sold-out al Teatro Menotti di Milano con “Il bar sotto il mare” tornano a Calenzano con “Le opere complete di Shakespeare in 90 minuti” (3 e 4 gennaio) e “Tutti i libri del mondo, o quasi, in 90 minuti (5 e 6 gennaio). “Lo opere complete di Shakespeare in 90 minuti”è una commedia scritta da Adam Long, Daniel Singer e Jess Winfield, diretta e interpretata da Roberto Andrioli, Fabrizio Checcacci e Lorenzo Degl’Innocenti. Produzione La Macchina del Suono. La parodia di tutte le opere di William Shakespeare eseguita in forma comicamente abbreviata da tre attori, usando le più svariate tecniche interpretative. Le opere complete di William Shakespeare in 90 minuti è una sfida teatrale, un’immersione leggera e stravagante nel mondo shakespeariano, un omaggio divertito e divertente al grande drammaturgo. La potenza e la poesia dei suoi versi vengono prevedibilmente meno ma lo scopo, in fondo, non è altro che divertire il pubblico, incuriosirlo e svelare il lato comico che si cela anche nelle tragedie più cupe

Domenica 5 gennaio alle 21,15 e lunedì 6 gennaio alle 16,30 sarà la volta di “Tutti i libri del mondo o quasi, in 90 minuti” di Reed Martin e Austin Tichenor, diretto e interpretato da Roberto Andrioli, Fabrizio Checcacci, Lorenzo Degl’Innocenti, traduzione e adattamento di Fabio Fantini, Roberto Andrioli, Fabrizio Checcacci e Lorenzo Degl’Innocenti, produzione La Macchina Del Suono. Tutti i libri del Mondo, o quasi, in 90 minuti è uno spettacolo pirotecnico, una strepitosa corsa sulle montagne russe attraverso una raccolta comicamente compatta della più grande letteratura del mondo! 3 attori mettono in scena oltre 90 libri in 90 minuti. Tutti, dagli analfabeti ai letterati, adoreranno questo aggiornamento dei più grandi successi della letteratura, tra cui Huckleberry Finn, L’Odissea, La Divina Commedia, Orgoglio e pregiudizio, La Bibbia, Harry Potter.