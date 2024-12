Al Museo del Figurino: caccia ai quadri di Babbo Natale

CALENZANO – Il Natale si avvicina e il Museo del Figurino Storico di Calenzano ha preparato tanti eventi per i piccoli utenti: si parte con la “Caccia ai dipinti di Babbo Natale” sabato 21 dicembre alle 15.30 per bambini dai 4 agli 11 anni, evento gratuito con prenotazione obbligatoria massimo 20 posti. Per le vie del borgo medievale i bambini dovranno, tramite degli indizi, recuperare i quadri spariti dalla galleria di Babbo Natale. L’anno nuovo vedrà l’avvio dei Campi natalizi MuFiS on air all’interno dell’iniziativa regionale S-Passo al Museo, venerdì 3 gennaio 2025 dalle 8.30 alle 16.30 e lunedì 6 gennaio 2025 dalle 14.30 alle 18: tante attività, laboratori didattici cacce alle calze della Befana per il borgo e molto altro per divertirsi e imparare (evento in promozione con Coop Unicoop Toscana, 25 euro al giorno, sconto del 10% per gli iscritti con in possesso carta socio Coop). Massimo 10 iscritti, attività per bambini dai 6 ai 11 anni, iscrizione obbligatoria all’indirizzo e-mail direzione@museofigurinostorico.it.