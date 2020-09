Al Museo del Figurino la mostra “Roma Capitale a 150 anni dalla Breccia di Porta Pia”

CALENZANO – Sarà inaugurata domenica 27 settembre alle 10 nei locali del MuFiS, il Museo del Figurino Storico di Calenzano, la mostra “Roma Capitale: a 150 anni dalla Breccia di Porta Pia”. Questa esposizione si unisce alla mostra inaugurata il 6 settembre per la ricorrenza della Liberazione di Calenzano dedicata ai Roma Capitale a 150 anni dalla Breccia di Porta Pia. “Il percorso – spiega in una nota la direttrice del Museo Elisabetta Carovani – condurrà il visitatore dalle premesse a seguito delle vicende della caduta del potere temporale dei Papi alla Repubblica Romana del 1799 e l’annessione dello stato pontificio all’impero francese (1809-1814), proseguendo con la Repubblica Romana del 1849 che per alcuni aspetti è stata recuperata dalla stessa costituzione italiana del 1948, ponendo lo sguardo ai tentativi Garibaldini dal 1867 fino alla decisiva sconfitta di Napoleone III nella battaglia di Sedan; il percorso si conclude con la presa di Roma e la decisione del governo Italiano di spostare la capitale da Firenze a Roma arrivando quindi a rendere realtà ciò che Cavour considerava inevitabile”.

La mostra è curata da Ugo Barlozzetti, del Comitato Scientifico del Museo. I materiali utilizzati provengono dal mondo dei collezionisti dei figurini storici e sono un campione dei materiali a disposizione della loro carica educativa. “L’iniziativa – prosegue – pone Calenzano come punto di riferimento nell’ambito dell’archeologia pubblica e al tempo stesso al mondo ludico. Per tale mostra ai giovani che verranno a visitarla sarà offerto un omaggio in edizione limitata. La mostra resterà attiva per tutto il mese di ottobre”. Sempre domenica 27 settembre il MuFiS sarà una delle tante tappe della maratona Corri la vita 2020, che a causa del Covid-19 quest’anno si baserà su tappe culturali da raggiungere individualmente.