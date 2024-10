Al Palalilly di Sesto torna sul ring la pugile pratese Emily Wahby

SESTO FIORENTINO – Torna sul ring il 26 ottobre alle 21 al Palalilly dopo uno stop la pugile pratese Emily Wahby. Un ritorno quattro anni dopo l’ultimo incontro, fortemente voluto dall’atleta ex medaglia d’oro ai campionati mondiali di muay thai Wmo. L’atleta laniera alle ore 21 sfiderà la pugile campana Immacolata Mancusi, in un match professionistico femminile. “Quello sul ritorno sul ring è un momento che ho atteso a lungo e non vedo l’ora di vivere di nuovo le emozioni della gara – commenta Wahby -. Ma dietro questa data ci sono 4 anni di sfide, sacrifici e prove da superare in particolare modo con me stessa. Le due imprese più importanti sono state l’infortunio al ginocchio e i 20 chili presi durante la pandemia. Ma la motivazione che mi spinge è forte: non si tratta solo di una sfida personale. Non lo faccio solo per me stessa, ma anche per chi mi segue fuori e dentro il ring, per aiutarli a superare le battaglie che anche io sto affrontando”.

Il match andrà in scena nell’ambito di un weekend di pugilato promosso da Boxe Luminati che vedrà anche lo svolgimento dei campionati regionali. La sera del sabato, poi, il main event con il combattimento di Wahby. Le due pugili si sfideranno sull’arco di sei round da due minuti ciascuno. Mancusi è un’avversaria di livello, capace di rappresentare fin da subito un test probante per Wahby. D’altronde l’ambizione della pugile pratese è quella di scalare il ranking italiano e tornare ai massimi livelli nel pugilato, dopo i vari exploit nella kick boxing e nella muay thai. “Il mio rientro è solo l’inizio – conclude Emily -. Ho già in programma altri incontri e non vedo l’ora di continuare a mettermi in gioco perché c’è una cosa che ho capito in questi anni: i momenti più difficili sono quelli che mi hanno rivelato chi sono veramente. Voi sarete una grande risorsa lungo questo cammino”. Il match fra Wahby e Mancusi sarà una prima volta assoluta. A sostenere la sfida sono Moto Abbigliamento.it, Arcoriflesso e AdeSint, a cui va un ringraziamento per il sostegno all’evento.