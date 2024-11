Al Palazzetto dello sport di Prato due giorni dedicati interamente al gatto: torna l'”Esposizione felina”

PRATO – Un fine settimana all’insegna della passione felina attende grandi e piccini a Prato. L’Esposizione Internazionale Felina, sotto l’egida di ENFI – Ente Nazionale Felinotecnica Italiana, aprirà le porte al pubblico il 30 novembre e 1 dicembre 2024 presso il Palazzetto dello sport di Prato (Piazzale del Palazzetto, Loc.alità Maliseti). Un evento unico per scoprire il mondo dei nostri amati felini in tutte le loro sfaccettature, dalla bellezza delle razze più esclusive fino ai teneri protagonisti dei concorsi fotografici e artistici. L’Esposizione Internazionale Felina di Prato ha fatto il suo debutto nel 2006, diventando un appuntamento ricorrente con cadenza biennale. Tuttavia, il Covid-19 ha interrotto questa tradizione, costringendo a una pausa forzata. Oggi, dopo tre anni di assenza dal 2021, l’evento torna con una nuova edizione ricca di attività e sorprese per celebrare la ripresa di una manifestazione tanto amata.

Durante l’esposizione, sarà possibile: avvicinarsi al mondo felino grazie al contributo di allevatori e specialisti, ammirare splendidi esemplari di razze feline giudicati da esperti internazionali, partecipare a laboratori e attività dedicate ai più piccoli, conoscere e sostenere associazioni a tutela dei gatti meno fortunati, presenti con i loro stand per sensibilizzare il pubblico sulla realtà dei felini senza una casa e raccogliere fondi per il loro benessere. Ci sarà anche l’Oasi Felina di Prato ODV (ex Bogaia): un’associazione che da anni si prende cura dei gatti del territorio. Sarà possibile scoprire la loro opera, approfondire le opportunità di volontariato e valutare l’adozione di uno dei tanti mici bisognosi di una famiglia. Ma anche Balzoo, associazione che si occupa di raccolte alimentari per aiutare i gatti meno fortunati, offrendo un sostegno concreto a chi si prende cura di loro. Orari apertura: 10-18.30. Per informazioni: telefono/WhatsApp/Ssm 333 6522345 –elenabongi.expo@gmail.com – www.ungattoperamico.it/page-Prato2024 (non è consentito l’ingresso agli animali, anche se trasportati in apposite borse o trasportini). Biglietti intero 9 euro, ridotto 7 euro, ingresso gratuito: bambini fino a 5 anni e diversamente abili non autosufficienti (ridotto riservato a bambini dai 6 ai 12 anni, adulti over 70, militari, diversamente abili autosufficienti e accompagnatori di diversamente abili non autosufficienti). I biglietti possono essere acquistati sul posto presso la biglietteria oppure on line al link dedicato