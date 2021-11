Al teatro Aurora va in scena la comicità in salsa etrusca

SCANDICCI – Al via al Teatro Aurora la stagione di prosa con una commedia divertente. Alessandro Calonaci, direttore artistico del Teatro, insieme alla sua Compagnia Mald’Estro, ci propone “Pluto” da Aristofane, riscritto e diretto proprio da lui. In scena, oltre al capocomico, Mery Nacci, Sauro Artini, Dania Nassini, Matteo Caioli, Cristina Poli, Sonia Fiaschi ed Elena Palloni. Il progetto musicale è di Lombardo Lombardi mentre scene e progetto grafico sono a cura di Gianmarco Pandolfini. Testo irriverente in cui già 2400 anni fa si cercava di mettere l’accento su come l’iniqua distribuzione delle ricchezze tra gli uomini fosse, esattamente come oggi, il principale movente delle azioni umane. Il testo è di impressionante attualità: è eccezionale l’ironia con cui Aristofane dipinge un contesto in cui chi possiede beni materiali in grande quantità e non per proprio merito, si ritrovi a dettare legge su chi è invece costretto a faticare per ottenere ciò di cui vivere. Alessandro Calonaci, per dare più pregnanza all’opera, ha riadattato il testo in chiave comica e divertente ancorandolo alla civiltà degli Etruschi che affonda le sue radici anche nella nostra Toscana.

Lo spettacolo andrà in scena domenica 21 novembre alle 16.30 presso il Teatro Aurora di Scandicci, via San Bartolo in Tuto 1. Per info e prenotazioni: Auser 055 755188, Spi-Cgil 333 5667098, sezione soci Coop 055 256746, teatro 331 4363218 – teatroaurorascandicci@gmail.com

(Fotografie di Lorenzo Niccolai durante la prima assoluta tenutasi al Menotti Art Festival di Spoleto a settembre 2019)