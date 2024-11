Al Teatro Il Gorinello fra musica e parole: venerdì 15 si torna nel mondo di “Trabiccolandia”

CAMPI BISENZIO – L’appuntamento è per domani sera, venerdì 15 novembre, alle 21 al Teatro Il Gorinello, in via del Santo a Campi Bisenzio, dove andrà in scena per la seconda volta “Trabiccolandia Live”. Uno spettacolo davvero, originale tratto dal libro omonimo, “Trabiccolandia”, di Flavia Taccori, nato da un’idea di Francesco Francalanci, iInterpretato dalla stessa […]

CAMPI BISENZIO – L’appuntamento è per domani sera, venerdì 15 novembre, alle 21 al Teatro Il Gorinello, in via del Santo a Campi Bisenzio, dove andrà in scena per la seconda volta “Trabiccolandia Live”. Uno spettacolo davvero, originale tratto dal libro omonimo, “Trabiccolandia”, di Flavia Taccori, nato da un’idea di Francesco Francalanci, iInterpretato dalla stessa Flavia Taccori con la regia Lorenzo D’Attoma.. Una storia di ricostruzione, una danza ritmata, dolce ed energica allo stesso tempo. Il racconto narrato in prima persona dalla stessa autrice con ironia e serenità è “una finestra che si spalanca all’improvviso sulla vita, lasciando che insieme all’aria frizzante e pura si respiri anche lo stupore, la brezza del cambiamento, la paura dell’ignoto”, ma soprattutto la voglia di riprendere in mano questa cosa preziosa chiamata vita. Al Teatro Il Gpronello si entrerà quindki in questo mondo chiamato “Trabiccolandia”, fra musiche originali del compositore Prem Gandharv e altre suonate dal vivo, grazie alla presenza di Francesco Francalanci alla chitarra elettrica solista, Enrico Scontini alla chitarra acustica e interprete delle diverse canzoni, Vanni Boninsegni al contrabbasso e Guido Batistini alla batteria.