Al Teatro Manzoni storie di musica e teatro: “Shadows and light”, tributo a Joni Mitchell

CALENZANO – Domenica 19 marzo alle 21.15 il Teatro Manzoni ospiterà un nuovo appuntamento con le storie di musica: si tratta di “Shadows and light”, un ributo a Joni Mitchell, che vedrà come protagonisti Ilaria Ceccherini, voce, Andrea Bonardi, chitarra, e Riccardo Innocenti, percussioni. “Quando la polvere si sarà posata, Joni Mitchell potrebbe essere l’artista femminile più importante e influente della fine del XX secolo”: così la rivista AllMusic ha parlato della cantautrice canadese-americana. La rivista Rolling Stone l’ha definita invece “una delle più grandi cantautrici di sempre”. Il secondo appuntamento con Storytelling – Storie di musica a teatro al Teatro Manzoni è quindi un viaggio intenso e poetico nel repertorio di Joni Mitchell, ripercorrendo il repertorio della cantautrice a partire dalle prime esperienze più strettamente folk anni ’70 alle ultime più influenzate da artisti jazz del calibro di Mingus, Pat Metheny e Wayne Shorter. Attingendo al folk, al pop, al rock, alla classica e al jazz, le canzoni di Mitchell spesso riflettono su ideali sociali e filosofici, e sono espressione dei suoi sentimenti, permeati di romanticismo, femminilità, disillusione e gioia.

Il progetto Shadows And Light nasce nel 1999 dalla passione di Ilaria per Joni Mitchell, una passione maturata negli anni delle lezioni di canto Jazz studiando Pork Pie Hat e Twisted. I biglietti per gli spettacoli sono acquistabili su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita Box Office Toscana. Info e prenotazioni: www.teatromanzonicalenzano.it – prenotazioni@teatromanzonicalenzano.it Biglietti: intero 12 euro, ridotto under 20 e over 65, soci Coop e allievi Scuola Foà 10 euro.