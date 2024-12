Al Teatro Petit Voyage c’è “il percorso dei desideri”

CALENZANO – I sogni sono desideri di felicità recita la canzone di Cenerentola nel film di animazione di Walt Disney ed è proprio ai desideri (di felicità) che nel Piccolo Teatro alla Stazione di Calenzano è nato il percorso dei desideri. A idearlo sono stati Evelyn Di Biase, Stefania Bedetti e Emiliano Buttaroni attori, registi e musicisti che si occupano della gestione de “Le Petit Voyage” il piccolo teatro all’interno della Stazione di Calenzano. “Il percorso dei desideri è nato due anni fa – spiega Evelyn Di Biase – ogni persona che decide di partecipare ha a disposizione 30 minuti da trascorrere da sola all’interno del teatro, seguendo un itinerario dove sono disseminati elementi visivi e audio che aiutano il visitatore ad immergersi nelle proprie emozioni. Il percoso si conclude quando la persona decide di sedersi alla piccola scrivania e scrivere su un biglietto, che verrà numerato, il proprio desiderio”.

Una volta completato il percorso il visitatore suona una campanella e consegna il proprio cartoncino contenente il desiderio che verrà chiuso in una cassettiera. “Fino ad ora sono state 130 le persone che hanno partecipato al percorso e per alcuni di loro il sogno si è avverato – spiega Evelyn Di Biase – molte più donne che uomini, di età media sui 40 anni. Ciascuno in questo viaggio emozionale è solo confortato da una serie di elementi sonori e visivi che aiutano a scegliere il proprio sogno, il proprio desiderio. E’ un salto nel buio che ci mette a nudo, ma ci permette di ritrovare le nostre emozioni”.

Il “percorso dei desideri” è una delle molte proposte dell’associazione Le Petit Voyage che si occupa della gestione del teatrino, uno scrigno prezioso che ricorda la biglietteria di una vecchia stazione dove oggi al centro si trova un albero di Natale dorato. “Il piccolo percorso dei desideri – conclude Di Biase – è anche un dono che si può regalare ai nostri amici. Il contributo per l’associazione è di 20 euro e una volt al mese per una settimana il percorso è disponibile per le prenotazioni”.