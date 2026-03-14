Al Teatrodante Carlo Monni la prima di “Velieri”, tra mimo, commedia dell’arte e danza

CAMPI BISENZIO – Domenica 15 marzo alle 16.30 al Teatrodante Carlo Monni sarà in scena la prima di “Velieri”, spettacolo per tutte le età, che invita ad attraversare i confini con lo sguardo curioso dei pirati, tra mimo, musica, commedia dell’arte e danza, firmato da Vieri Raddi ed Elisa Vitiello (produzione Fondazione Accademia dei Perseveranti e Compagnia Smirk, ingresso […]

CAMPI BISENZIO – Domenica 15 marzo alle 16.30 al Teatrodante Carlo Monni sarà in scena la prima di “Velieri”, spettacolo per tutte le età, che invita ad attraversare i confini con lo sguardo curioso dei pirati, tra mimo, musica, commedia dell’arte e danza, firmato da Vieri Raddi ed Elisa Vitiello (produzione Fondazione Accademia dei Perseveranti e Compagnia Smirk, ingresso 8 euro). Attraversare il confine richiede coraggio, curiosità e spirito d’avventura: che cosa significa confine? Ciò che ci delimita, ci intimorisce e spesso ci impedisce di guardare davvero l’altro: è questa la domanda al centro di “Velieri”, un viaggio teatrale tra musica, avventura e immaginazione, nell’ambito della stagione per bambini e ragazzi, il cartellone dedicato ai piccoli spettatori e alle famiglie pensato per avvicinare una nuova generazione al mondo del teatro, stimolando immaginazione, senso critico ed empatia attraverso linguaggi teatrali diversi e accessibili. In scena Elisa Vitiello, Vieri Raddi, Noemi Coraggio, Matteo Campagnol e Lorenzo Carcasci, a guidare il racconto è l’immaginario dei pirati, figure temerarie e avventurose capaci di attraversare confini e territori sconosciuti.

La stagione bambini e ragazzi prosegue domenica 12 aprile alle 16.30 con “Tippi e Toppi”, spettacolo ispirato all’omonimo libro illustrato di Hugh Cushing, di e con Lorenzo Bachini e Cinzia Corazzesi per la regia di Livio Valenti. Una storia semplice e delicata dedicata ai bambini dai 6 ai 12 anni che racconta l’amicizia tra due bambini provenienti da paesi diversi e che parlano lingue differenti, capaci però di comprendersi perfettamente. Intorno a loro gli adulti reagiscono con diffidenza, fino a scatenare una vera e propria rivalità tra le due comunità, in una metafora ironica e poetica sulle paure e sui conflitti che nascono dalle differenze.

Il cartellone si chiude domenica 19 aprile alle 16.30 con “Evelina vien dal mare”, da un’idea di Elisabetta Aloia con testo di Enrico Messina ed Elisabetta Aloia e regia della stessa Aloia. La storia è quella di Evelina, una bambina di otto anni che cresce in una famiglia e in un paese dove tutti sembrano diversi da lei. Incompresa dagli adulti e isolata dai coetanei, Evelina intraprende un percorso di scoperta di sé che diventa una fiaba contemporanea sull’accettazione della propria unicità e sul riconoscimento del valore delle differenze. Per informazioni 055 8940864, WhatsApp 3463038170 – biglietteria@teatrodante.it.