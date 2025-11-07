Al Teatrodante Carlo Monni la prima regionale de “La principessa di Lampedusa” con Sonia Bergamasco

CAMPI BISENZIO – Sarà la prima regionale de “La principessa di Lampedusa” di Ruggero Cappuccio, diretto e interpretato da Sonia Bergamasco, a illuminare la scena del Teatrodante Carlo Monni sabato 15 novembre alle 21. Lo spettacolo, prodotto dalla Fondazione Campania dei Festival, porta infatti sul palcoscenico la figura di Beatrice Mastrogiovanni Tasca di Cutò, madre di Giuseppe Tomasi di Lampedusa – autore de “Il Gattopardo” – donna risoluta e moderna, sospesa tra memoria, sogno e desiderio di libertà. Da non perdere anche la proiezione, in presenza della scrittrice e regista, in programma per domenica 16 novembre alle 16 di “Duse, the Greatest”, il docufilm scritto e diretto sempre da Sonia Bergamasco con, tra i tanti, Annamaria Andreoli e Valeria Bruni Tedeschi, che, seguendo il percorso di Eleonora Duse, artista simbolo, e grande “assente” (in video, di lei ci resta solo un film muto), vuole fare luce sul mestiere dell’attrice oggi.

In una serata dedicata alla grande scrittura italiana e alla forza della forma-monologo, vengono messi in scena il il coraggio e la complessità di una donna che si staglia sulle macerie di una Palermo ferita dai bombardamenti del maggio 1943: Beatrice, qui raccontata in prima persona, ripercorre passioni, fallimenti, follie e desideri che muovono una generazione intera, interrogando il presente mentre il mondo intorno a lei crolla. Nel corso dello spettacolo, arricchito dalle musiche di Marco Betta, Ivo Parlati, Charles Gounod e Nino Rota, con le scene di Paolo Iammarrone e Vincenzo Fiorillo, riemergono sensazioni e immagini che segnano la memoria della protagonista: il profumo del rosmarino, la tattilità della seta, l’odore delle rose e dei cavalli, la freschezza dell’acqua. I fantasmi della sua esistenza si materializzano con incarnazioni sensuali, comicità disarmante e nostalgie che guidano la lotta interiore della Principessa tra l’adescamento della vita fisica e la tensione verso uno stato di pura contemplazione. Tra i temi portanti emergono la forza della natura siciliana, l’attrazione per le radici elleniche, il rapporto con la bellezza, il dolore delle guerre e il desiderio di liberazione. La biglietteria è aperta da martedì a venerdì dalle 17 alle 20, il sabato dalle 15 alle 19 e un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. Per informazioni: 055.8940864 – WhatsApp 3463038170 – biglietteria@teatrodante.it.