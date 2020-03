Al tempo del Covid-19, ecco come nasce a Lastra a Signa il “Didò” fatto in casa per i più piccoli

LASTRA A SIGNA – Per chi è stato bambino fra gli anni Settanta e gli anni Ottanta, è praticamente impossibile avere dimenticato il “Pongo”. E mentre scrivo sembra quasi di “annusare” di nuovo l’odore di quella “pasta” particolare che ha dato forma a tanti dei nostri sogni. L’azienda che li produceva, l’Adica Pongo, aveva sede proprio a a Lastra a Signa insieme a quelli che, in quegli anni, erano considerati come giocattoli educativi per i più piccoli. A metà degli anni Ottanta poi, quando però il suo declino era già iniziato da tempo, dette il via al lancio del “Didò” (come riporta Wikipedia, il nome commerciale di un materiale facilmente modellabile prodotto inizialmente dalla Adica Pongo, poi passato a Fila, simile al Pongo e alla plastilina), prima di cedere una propria quota a Mondadori e cessare definitivamente l’attività nel 1993. Ecco perché ci piace molto l’iniziativa lanciata dal Comune di Lastra a Signa tramite la sua pagina Facebook: “Non sappiamo quanto durerà questo periodo da passare lontani dalla scuola, dagli amici, dai giochi all’aperto. Intanto vi lasciamo qualche suggerimento e proposta per ingannare queste lunghe giornate facendo divertire i più piccoli. Ecco il contributo di Francesca Tozzi che ci ha lasciato la ricetta della pasta di balsamo (in pratica il “Didò” fatto in casa). E chiunque abbia voglia di inviarci un tutorial, un video o altro materiale inerente al tema può mandarlo all’indirizzo e-mail [email protected] e lo pubblicheremo”.

Pasta di balsamo

Occorrente: una ciotola, un cucchiaio, balsamo per capelli, amido di mais o maizena, colorante alimentare o tempera (a vostra scelta). Procedimento: mettere nella ciotola il balsamo per capelli e versare sopra la quantità equivalente di maizena, mescolare bene e aggiungere il colorante.

P.F.N.