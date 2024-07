Al via “Cinema al Chiostro”: film sotto le stelle nell’ex convento di Sant’Orsola

FIRENZE – Il grande schermo sotto le stelle nella suggestiva cornice del Complesso Monumentale di Sant’Orsola di Firenze. Torna quest’anno fino all’8 settembre la rassegna cinematografica estiva “Cinema al Chiostro”, a cura di Spazio Alfieri, nell’ambito dell’Estate Fiorentina. A ospitare l’iniziativa, per la prima volta, il cortile dell’orologio dell’ex convento di Sant’Orsola che ritorna alla città e ai cittadini attraverso i linguaggi dell’arte con l’iniziativa di Cinema al Chiostro e la mostra di arte contemporanea “Rivelazioni” dove saranno esposte fino al 27 ottobre le opere site specific della scultrice francese Juliette Minchin e della disegnatrice italiana Marta Roberti. Un ricco cartellone, quello della rassegna, che spazierà tra cinema d’autore, i migliori titoli dell’ultima stagione cinematografica e le novità in arrivo per questa estate con due retrospettive in programma, luglio nel segno di Wim Wenders mentre agosto omaggerà la regista Alice Rohrwacher. Tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura, avranno un prezzo ridotto di 3,50 euro grazie all’iniziativa Cinema Revolution. Appuntamento al cinema en plein air tutte le sere, alle 21.30, con ingresso al Complesso Monumentale di Sant’Orsola tra via Guelfa, via di Sant’Orsola e via Taddea. Per consultare il programma completo: https://www.spazioalfieri.it/eventi/calendario/cinema/.

Sara Coseglia