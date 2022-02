Al via da oggi lavori di asfaltatura in via Alighieri

CALENZANO – Iniziano oggi i lavori di asfaltatura di via Dante Alighieri a Settimello. Dalla cementizia, dove è iniziata la sistemazione della rotatoria, proseguiranno fino alla rotonda con via Vittorio Emanuele. Dureranno circa due settimane, durante le quali potrebbero esserci disagi per la circolazione. Il cantiere utilizza il senso unico alternato quando è necessario, con […]

CALENZANO – Iniziano oggi i lavori di asfaltatura di via Dante Alighieri a Settimello. Dalla cementizia, dove è iniziata la sistemazione della rotatoria, proseguiranno fino alla rotonda con via Vittorio Emanuele. Dureranno circa due settimane, durante le quali potrebbero esserci disagi per la circolazione.

Il cantiere utilizza il senso unico alternato quando è necessario, con i movieri durante il giorno e il semaforo nelle ore notturne. Si tratta di una pre-asfaltatura, che verrà completata alla fine dei lavori del collettore fognario.

Due sono i cantieri aperti per la nuova fognatura. Uno in via della Chiesa, che poi prosegue in via Boccaccio e fino all’incrocio con via Baldanzese, dove le tubature vengono ad intercettare le acque meteoriche provenienti dall’autostrada.

L’altro cantiere è in via Dante, all’altezza di via Squilloni e prosegue poi fino a via del Colle. Al termine dei lavori, oltre all’asfaltura, è previsto il rifacimento del marciapiede e della pista ciclabile, che verranno invertiti rispetto all’attuale. La pista ciclabile sarà realizzata a fianco della strada, per consentire maggiore sicurezza ai ciclisti rispetto agli accessi carrabili.