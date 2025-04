Al via “ForGlobe”: anche Campi Bisenzio fra i Comuni protagonisti della formazione culturale gratuita

CAMPI BISENZIO – Anche la Biblioteca Tiziano Terzani di Campi Bisenzio partecipa al progetto “ForGlobe”, un’iniziativa che nei prossimi due anni coinvolgerà biblioteche e archivi dei 17 Comuni aderenti allo Sdiaf (Sistema Documentario Integrato dell’Area Fiorentina), con un’ampia offerta di formazione gratuita rivolta a giovani e adulti. All’interno del calendario che conta oltre 100 corsi a partire da maggio 2025, la biblioteca Terzani ospiterà due percorsi formativi: lingua cinese, livello base (A1) – al via dal 24 settembre 2025 e musicoterapia di gruppo – in partenza il 23 gennaio 2026. Si tratta di corsi pensati per sviluppare nuove competenze, approfondire temi legati al benessere personale e aprirsi a nuove prospettive culturali e sociali, in linea con le finalità del progetto. “ForGlobe” è promosso dallo Sdiaf e finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) nell’ambito del Programma Regionale FSE+ 2021-2027 della Regione Toscana. Tutte le informazioni sui corsi, le date, i requisiti e le modalità di preiscrizione sono disponibili sul sito ufficiale del progetto: www.forglobe.eu.

Le preiscrizioni per i corsi attivi entro il 30 settembre – fra cui quello di cinese presso la nostra biblioteca – sono già aperte.