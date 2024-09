Al via i campionati italiani Juniores di Bocce al Neto

SESTO FIORENTINO – Fine settimana per i titoli tricolori giovanili del Campionati Italiani Juniores di Bocce 2024 femminili e maschili della specialità Raffa. Domani venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 ottobre, tornano ad essere assegnati in Toscana a 33 anni di distanza dall’edizione disputata a Firenze, e quest’anno le finali saranno disputate al bocciodromo del Neto.

In totale saranno 160 gli atleti provenienti da tutta Italia appartenenti alle categorie Under 15 e Under 18, ragazze e ragazzi che si affronteranno per conquistare i 10 titoli in palio: Individuale Under 15 femminile, Individuale Under 15 maschile, Coppia Under 15, Tiro di Precisione Under 15 femminile, Tiro di Precisione Under 15 maschile, Individuale Under 18 femminile, Individuale Under 18 maschile, Coppia Under 18, Tiro di Precisione Under 18 femminile, Tiro di Precisione Under 18 maschile.

“Un motivo di orgoglio per la nostra città e di gratitudine verso la Bocciofila Sestese che ospita per il secondo anno un evento di rilievo nazionale. – ha detto l’assessore sport Damiano Sforzi Un grande ringraziamento, a nome mio e della città, va alla Federazione Italiana Bocce, al presidente regionale Giancarlo Gosti, agli sponsor e a tutte le realtà coinvolte per aver scelto di fare di Sesto, per alcuni giorni, la capitale di uno sport meraviglioso”.



Parteciperanno, tra gli altri, la campionessa del mondo nella coppia femminile e campionessa d’Europa nell’individuale femminile Rachele Vivenzi, il campione del mondo in carica Luca Domaneschi, iridato nella Coppia Mista, anche vicecampione continentale nel tiro di precisione, il campione d’Europa nell’individuale maschile Gabriele Costantini, Sofia Minardi e Ivan Corina, che hanno conquistato il titolo di campioni continentali nella coppia mista, e Sofia Pistolesi, medaglia d’argento europea nel tiro di precisione. Per la Toscana saranno in campo nove atleti: Valeria Zerboni della Bocciofila Scandiccese (Under 18 femminile), Lapo Desii della Bocciofila Scandiccese (Under 18 maschile), Davide Biagi e Lorenzo Biagi della Bocciofila Migliarina di Viareggio (Coppia Under 18), Matteo Palange e Marco Zerboni dell’US Affrico di Firenze (Coppia Under 15), Alessio Cantagalli e Lorenzo Spadi dell’US Affrico (Coppia Under 15), Alessandro Spadi dell’US Affrico (Individuale Under 15).

Il programma della manifestazione prevede il pomeriggio di venerdì 6 l’esordio a Pieve a Nievole (Pistoia) per le prove di tiro di precisione, mentre sabato 7 dalle 9.30 si svolgeranno le eliminatorie di tutte le categorie sui campi della Città Metropolitana di Firenze (Sesto Fiorentino, Scandicci) e delle province di Lucca (Viareggio), Pistoia (Monsummano Terme, Pieve a Nievole) e Prato (Prato), mentre la domenica sempre dalle 9.30 le finali e le cerimonie di premiazione al Bocciodromo Comunale di Sesto Fiorentino. Nel lungo weekend di gare gli atleti saranno ospitati a Montecatini Terme.

“E’ un grande onore per noi organizzare ancora un Campionato Italiano della specialità Raffa – ha dichiarato il presidente di FIB Toscana Giancarlo Gosti – e quest’anno la soddisfazione è ancora maggiore perché si tratta di quelli giovanil”.

“Il movimento boccistico punta in prevalenza sui giovani – ha dichiarato il presidente federale Marco Giunio De Sanctis – per avere un futuro più radioso e mi auguro che le bocciofile comprendano l’importanza di lavorare in tal senso”.

“Anche in questa occasione – ha detto il Vicepresidente della Bocciofila Sestese Andrea Giachetti – la nostra società ha risposto presente: il Consiglio e il corpo sociale si sono adoperati affinché anche stavolta Sesto Fiorentino e la Toscana potessero essere il miglior palcoscenico possibile per i Campionati Italiani”.

La Federazione Italiana Bocce nel 2024 annovera circa 60.000 tesserati e 1.500 società bocciofile affiliate. In Toscana ci sono circa 3.000 tesserati presso le 55 società affiliate, laddove vengono organizzate quasi 150 gare ogni anno per la presenza di oltre 10.000 partecipanti. I Campionati Italiani Juniores 2024 sono della specialità Raffa, che prende il nome dal tiro che la caratterizza, radente al terreno che ha come scopo l’avvicinare il più possibile la propria boccia al pallino o togliere quella dell’avversario con un tiro da dichiarare prima della giocata.

Oltre alla Raffa, si praticano anche la Pétanque, all’aperto su ogni tipo di terreno, il Volo, che prevede anche prove di corsa e Beach Bocce, che si gioca sulla spiaggia. Le bocce paralimpiche, destinate alle persone con disabilità sia intellettivo-relazionale che fisica, stanno progressivamente affermandosi e la Toscana è la regione con il maggior numero di tesserati paralimpici in Italia.